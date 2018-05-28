Дмитрий Губерниев: "Ждем, что и Антон Шипулин будет продолжать выступать"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал список тренеров сборных команд России и выразил надежду, что олимпийский чемпион Антон Шипулин продолжит карьеру в биатлоне.

- Вот они! Наши тренеры по биатлону. Российские биатлонисты всех победят! - написал в своем Инстаграме Губерниев. - Вперед, славная команда президента СБР Владимира Драчева. Ждем, что и Антон Шипулин будет продолжать выступать!

Напомним, ранее Шипулин заявлял, что еще не решил, будет ли продолжать карьеру. Он рассказал, что врачи рекомендовали сделать годичный перерыв.