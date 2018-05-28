Дмитрий Губерниев: "Ждем, что и Антон Шипулин будет продолжать выступать"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал список тренеров сборных команд России и выразил надежду, что олимпийский чемпион Антон Шипулин продолжит карьеру в биатлоне.
- Вот они! Наши тренеры по биатлону. Российские биатлонисты всех победят! - написал в своем Инстаграме Губерниев. - Вперед, славная команда президента СБР Владимира Драчева. Ждем, что и Антон Шипулин будет продолжать выступать!
Напомним, ранее Шипулин заявлял, что еще не решил, будет ли продолжать карьеру. Он рассказал, что врачи рекомендовали сделать годичный перерыв.
Вот они !!!! Наши тренеры по биатлону !!! Российские биатлонисты всех победят !!!Вперёд , славная команда Президента СБР Владимира Драчева !!! Ждём , что и @anton_shipulin будет продолжать выступать !!!! 🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔜🔝🔝🔥🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔥🔥🔥🔥🔥🤟🤟🤟🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉🙉 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #владимирдрачев #сбр #сборная #россия #движениевверх #командароссии #россия #спорт #впередроссия #вперед