Дмитрий Губерниев: "Здравый смысл возобладал! Миронова остается на чемпионате Европы, Кайшева готовится к Олимпиаде"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что тренерский штаб сборной России решил оставить Светлану Миронову готовиться к чемпионату Европы, а Ульяну Кайшеву – к Олимпиаде-2018. Ранее Губерниев сообщал, что руководство СБР собиралось отправить Миронову домой.

"Миронова остается на Европе, Кайшева готовится к Олимпиаде!!! Здравый смысл возобладал!!!", – написал в Инстаграме Губерниев.

Состав сборной России на чемпионат Европы