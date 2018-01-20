13:32 | Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Здравый смысл возобладал! Миронова остается на чемпионате Европы, Кайшева готовится к Олимпиаде"

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что тренерский штаб сборной России решил оставить Светлану Миронову готовиться к чемпионату Европы, а Ульяну Кайшеву – к Олимпиаде-2018. Ранее Губерниев сообщал, что руководство СБР собиралось отправить Миронову домой.

"Миронова остается на Европе, Кайшева готовится к Олимпиаде!!! Здравый смысл возобладал!!!", – написал в Инстаграме Губерниев.

Состав сборной России на чемпионат Европы

 

Миронова остаётся на Европе , Кайшева готовится к Олимпиаде!!! Здравый смысл возобладал!!!!Определен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону в итальянском Риднау. Соревнования пройдут с 24 по 28 января. Женщины: Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко. Мужчины: Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин. Еще один участник от мужской команды будет назван по итогам этапа Кубка мира в Антхольце. #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #матчтв #миронова #кайшева #мыпобедили

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 20, 2018 at 2:10 PST

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Drek

Главный по тарелочкам определяет состав сборной на ОИ...хотя есть список 111-ти. Очень хочу ошибиться, но самые наши лучшие именно в этом списке.Надо ведь до конца испить чашу унижения, раз уж проглотили наживку.Теперь абсолютно без разницы. кому и какие предъявлять обвинения, ведь кукловоды в тени, а МОК расплатится.

20:41

maksimalist

Все равно вернуть "особистов" в команды, чтобы здравый смысл не пропадал никуда. Фильм "Движение вверх" показал насколько это держит в тонусе.

18:50

hhh.14170

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

16:49

19lon72

Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона

16:19

ivradm

Толку от Кайшевой не будет, сгорела год назад.

15:51

Sedoi64

Фото подстать манерам))). А по поводу Кайшевой и Мироновой скорее всего был непроверенный слух. Не Губерниева же испугались, как он пытается представить...

13:44