Дмитрий Губерниев: "Здравый смысл возобладал! Миронова остается на чемпионате Европы, Кайшева готовится к Олимпиаде"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отметил, что тренерский штаб сборной России решил оставить Светлану Миронову готовиться к чемпионату Европы, а Ульяну Кайшеву – к Олимпиаде-2018. Ранее Губерниев сообщал, что руководство СБР собиралось отправить Миронову домой.
"Миронова остается на Европе, Кайшева готовится к Олимпиаде!!! Здравый смысл возобладал!!!", – написал в Инстаграме Губерниев.
Состав сборной России на чемпионат Европы
Миронова остаётся на Европе , Кайшева готовится к Олимпиаде!!! Здравый смысл возобладал!!!!Определен состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону в итальянском Риднау. Соревнования пройдут с 24 по 28 января. Женщины: Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Анастасия Загоруйко, Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Старых, Виктория Сливко. Мужчины: Александр Логинов, Алексей Волков, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Дмитрий Малышко, Юрий Шопин. Еще один участник от мужской команды будет назван по итогам этапа Кубка мира в Антхольце. #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #матчтв #миронова #кайшева #мыпобедили
Drek
Главный по тарелочкам определяет состав сборной на ОИ...хотя есть список 111-ти. Очень хочу ошибиться, но самые наши лучшие именно в этом списке.Надо ведь до конца испить чашу унижения, раз уж проглотили наживку.Теперь абсолютно без разницы. кому и какие предъявлять обвинения, ведь кукловоды в тени, а МОК расплатится.
20:41
maksimalist
Все равно вернуть "особистов" в команды, чтобы здравый смысл не пропадал никуда. Фильм "Движение вверх" показал насколько это держит в тонусе.
18:50
hhh.14170
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
16:49
19lon72
Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона
16:19
ivradm
Толку от Кайшевой не будет, сгорела год назад.
15:51
Sedoi64
Фото подстать манерам))). А по поводу Кайшевой и Мироновой скорее всего был непроверенный слух. Не Губерниева же испугались, как он пытается представить...
13:44