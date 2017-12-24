Дмитрий Губерниев: "Зайцева была и остается чистой спортсменкой"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал бывшую российскую биатлонистку Ольгу Зайцеву. Он отметил, что она была и остается чистой спортсменкой.

"Изумительно, весело, дружно вместе с обожаемой Ольгой Зайцевой поздравили с Новым годом. Всех с наступающими праздниками. Ольга Зайцева была и остается чистой спортсменкой, нашей любимицей!" – написал в Инстаграме Губерниев.

Напомним, ранее Зайцева была признана виновной в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх. Ее результаты с Олимпиады-2014 в Сочи, где она взяла серебро в эстафете, были аннулированы. Биатлонистка подала апелляцию в CAS.

Позже МОК опубликовал мотивировочную часть по дисквалификации Зайцевой. Главными аргументами против нее являются характерные царапины на контейнерах с допинг-пробами, свидетельствующие о незаконном вскрытии, и аномально высокий уровень соли в пробах.