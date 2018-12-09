Дмитрий Губерниев: "Юрлова-Перхт и Кайшева испытывают определенные проблемы"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" поделился мнением о выступлении женской сборной России на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. Сегодняшнюю гонку преследования выиграла финка Кайса Мякярайнен, Ирина Старых финишировала 8-й, Евгения Павлова – 10-й, Маргарита Васильева – 15-й, Екатерина Юрлова-Перхт – 17-й, Валерия Васнецова – 31-й.

– В гонке преследования 5 российских биатлонисток суммарно промахнулись всего 2 раза. Чувствуется работа тренера по стрельбе?

– Я с самого начала говорил, что девчонки приехали сюда жадные до побед. Пока их нет, как и призовых мест, но они придут. Смотрите как Павлова, Васильева и Васнецова дают интервью! Такой жажды и нацеленности даже на общение с болельщиками коллега Занин не припомнит. Все это звенья одной цепи, у нас есть команда, и команда хорошая. Спорт – это не болото, где бегают одни и те же и не показывают результата, а живая река, конкуренция – это нормально.

– Какие замены нужны на следующий этап?

– Никаких замен не нужно. Мы ждем Ильченко, она прошла честный отбор. Морозова и Миронова выступят на этапе Кубка IBU в Риднаун. Но мы понимаем, что Юрлова-Перхт и Кайшева испытывают определенные проблемы. Кайшеву не поменяют, и в Хохфильцене у нее будет еще будет шанс.

– Юрлова сегодня отыграла поднялась с 48-го на 17-е место. Впечатляет?

– Иногда отыграть 30 позиций из подвала легче, чем одну в десятке. Катя – молодец, прежде всего, справилась со стрельбой. Судя по ее психоэмоциональному состоянию, ее немножко лихорадит, поэтому хочу пожелать ей набраться уверенности.

– Как вам выступление дебютантов нашей сборной?

– В полном порядке. Павлова здорово выступала на этапах Кубка IBU и в конце прошлого сезона заслужила выступать на Кубке мира, а ее вообще никто не рассматривал! Не было ее ни в Хольменколлене, ни в Тюмени.

– Во время вчерашнего эфира вы повредили руку или палец. С вами все в порядке?

– Это бандитская пуля, но все сейчас нормально, спасибо большое. (Евгений Белоусов)