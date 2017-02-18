21:41 | БИАТЛОН

Дмитрий Губерниев: "Взял микрофон у ведущего! Спели сами! Огонь"

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Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем "Инстаграме" поделился впечатлениями от инцидента с гимном во время церемонии награждения сборной России, которая завоевала золото в эстаафете на чемпионате мира. Вместо нынешнего гимна заиграла "Патриотическая песня" Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

В результате к российским спортсменам подбежал с микрофоном Губерниев и вместе с ними под свою аранжировку исполнил гимн. После этого организаторы все же включили современный гимн России.

Перепутали гимн! Взял микрофон у ведущего! Спели сами! Огонь, - написал Губерниев.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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A_e_Ch

К сожалению, т.н. "просвещённая Европа" ведет себя неуважительно к России, не понимая, что сами при этом выглядят не лучшим образом. При выборе стран-организаторов турниров необходимо экзаменовать оргкомитеты по географии и требовать предоставления всех необходимых аудиозаписей.

22:05

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