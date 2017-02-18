Дмитрий Губерниев: "Взял микрофон у ведущего! Спели сами! Огонь"

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем "Инстаграме" поделился впечатлениями от инцидента с гимном во время церемонии награждения сборной России, которая завоевала золото в эстаафете на чемпионате мира. Вместо нынешнего гимна заиграла "Патриотическая песня" Михаила Глинки, использовавшаяся в качестве гимна с 1990 по 2001 год.

В результате к российским спортсменам подбежал с микрофоном Губерниев и вместе с ними под свою аранжировку исполнил гимн. После этого организаторы все же включили современный гимн России.

- Перепутали гимн! Взял микрофон у ведущего! Спели сами! Огонь, - написал Губерниев.