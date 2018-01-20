Дмитрий Губерниев: "Виват, Дарья! Честная игра имени Домрачевой!"

Комментатор Дмитрий Губерниев похвалил биатлонистку Дарью Домрачеву за благородное поведение во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Антерсельве. На финише белоруска вела борьбу с Доротеей Вирер, но итальянка по вине Домрачевой потеряла палку. Дарья не стала обгонять соперницу и осталась третьей.
"Виват, Дарья - честная игра имени Домрачевой!" - написал Губерниев в Инстаграме.
Дарья плюс Уле , скромный комментатор и какой -то мужик!!!Виват , @dadofun - честная игра имени Домрачевой!!! Переживаем за Бьёрндалена и поддерживаем великого!!! Ждём старта мужчин в 16.50 мск!!!🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #честнаяигра #fairplay #мачттв #бьерндален