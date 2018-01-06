16:08 6 января | Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Вирер – сногсшибательная, роскошная итальянка!"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил итальянку Доротею Вирер с серебряной медалью, завоеванной в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Для 27-летней спортсменки этот подиум стал вторым в сезоне.

"Доротея Вирер – прекрасная, сногсшибательная, роскошная итальянка!!! Поздравляю с серебром!!! Молодец!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.

Напомним, что победительницей гонки преследования стала Анастасия Кузьмина из Словакии.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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maksimalist

Он еще больше восхищался Алексией Рунгалдье. Казанова на наши деньги...

22:45 6 января

Бен Ричардс

«Нас на бабу променял»

21:56 6 января

slovogospoda

Не най - по мне лучше Акимова и Коукалова.. у них явно филей побольше..

19:43 6 января

Panuchi

воды много пьёт)

18:56 6 января

Anton_mm

впечатление, что губерниев скоро лопнет от жира, глазки почти не открываются

16:59 6 января