Дмитрий Губерниев: "Вирер – сногсшибательная, роскошная итальянка!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил итальянку Доротею Вирер с серебряной медалью, завоеванной в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Для 27-летней спортсменки этот подиум стал вторым в сезоне.

"Доротея Вирер – прекрасная, сногсшибательная, роскошная итальянка!!! Поздравляю с серебром!!! Молодец!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.

Напомним, что победительницей гонки преследования стала Анастасия Кузьмина из Словакии.