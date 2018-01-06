Дмитрий Губерниев: "Вирер – сногсшибательная, роскошная итальянка!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил итальянку Доротею Вирер с серебряной медалью, завоеванной в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Для 27-летней спортсменки этот подиум стал вторым в сезоне.
"Доротея Вирер – прекрасная, сногсшибательная, роскошная итальянка!!! Поздравляю с серебром!!! Молодец!!!" – написал в Инстаграме Губерниев.
Напомним, что победительницей гонки преследования стала Анастасия Кузьмина из Словакии.
maksimalist
Он еще больше восхищался Алексией Рунгалдье. Казанова на наши деньги...
22:45 6 января
Бен Ричардс
«Нас на бабу променял»
21:56 6 января
slovogospoda
Не най - по мне лучше Акимова и Коукалова.. у них явно филей побольше..
19:43 6 января
Panuchi
воды много пьёт)
18:56 6 января
Anton_mm
впечатление, что губерниев скоро лопнет от жира, глазки почти не открываются
16:59 6 января