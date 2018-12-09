Дмитрий Губерниев: "Уверен, что падение помешало Логинову выиграть"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что падение перед финишным коридором помешало российскому биатлонисту Александру Логинову выиграть у Иоханнеса Бе.
Уверен , что падение помешало Логинову победить сегодня !!! Бе уже прилично устал , а Саша поймал кураж !!!! Кстати , сам Логинов уверен , что мог выиграть !!!! Обратите внимание и на благородство россиянина !!!! Теперь ждём женский пасьют и атаку наших биатлонисток !!!! В 16.30 мск на @matchtv_channel !!!! Вперёд !!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #кубокмира #женщины #александрлогинов
Александр Логинов финишировал третьим в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Он до последнего боролся за победу, но перед выходом на финиш попал палкой себе в ботинок и упал. На финише Логинов уступил Бе 1,9 секунды. Вторым финишировал француз Кантен Фийон Майе.
Женская гонка преследования начнется в 16:45 по московскому времени.