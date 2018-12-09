Дмитрий Губерниев: "Уверен, что падение помешало Логинову выиграть"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность в том, что падение перед финишным коридором помешало российскому биатлонисту Александру Логинову выиграть у Иоханнеса Бе.

Александр Логинов финишировал третьим в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке. Он до последнего боролся за победу, но перед выходом на финиш попал палкой себе в ботинок и упал. На финише Логинов уступил Бе 1,9 секунды. Вторым финишировал француз Кантен Фийон Майе.

Женская гонка преследования начнется в 16:45 по московскому времени.