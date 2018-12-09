Дмитрий Губерниев: "Уровень конкуренции чудовищный, но мы не выглядим мальчиками для битья"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" отметил, что ждет прорыва от российских биатлонистов. В гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке Александр Логинов занял третье место, но остальные наши спортсмены финишировали хуже. Евгений Гараничев занял 24-е место, Матвей Елисеев – 29-е, Эдуард Латыпов – 41-е.

– В ближайших гонках Логинов уже должен быть первым, учитывая его форму?

– Это биатлон, посмотрите, что сейчас происходит, – начал Губерниев. – Фуркад сошел, не дойдя до финиша – он явно в кризисе. Другие молодые французы – молодцы, как они выступили! Как австрийцы прибавляют, как норвежцы мощно выглядят. Уровень конкуренции в этом сезоне чудовищный. Я жду прорыва от других россиян – от Латыпова, от Малышко. Жду, что прибавит Гараничев. Мы не выглядим мальчиками для битья.

– Но Логинов пока на голову выше остальных россиян?

– Если он два раза третий, а остальные – ниже, то, конечно. Это очевидно. (Игорь Новиков)