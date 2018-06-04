Дмитрий Губерниев: "Спасибо" умникам, которые били своих, чтобы боялись чужие"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на решение IBU не восстанавливать в правах СБР. Также он выразил сожаление по поводу того, что в ближайшие годы Россия не примет крупных международных соревнований по биатлону.

– Ну что, ребята! И через сезон в России этапа Кубка мира не будет! – написал в своем Инстаграме Губерниев. – И Кубка IBU не будет! И чемпионата мира по биатлону не будет в ближайшее время! Ни хрена не будет! И самое интересное, что просвета нет! Вот почему я всегда защищал организаторов соревнований в России, которые стремились делать праздник людям!

Биатлон в России больше чем спорт! Это социальное явление и праздник! Отдельное "спасибо" умникам, которые били своих, чтобы боялись чужие! Теперь будете вкусно питаться в Контиолахти и прочих селениях! Если, конечно, вы туда попадете! PS. Поскольку СБР в правах не восстановили, выборы руководства IBU пройдут без нас! Хорошо, что хоть спортсмены будут соревноваться! Вроде бы!

IBU не восстановил статус России