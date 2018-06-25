Дмитрий Губерниев: "Спасибо, Дарья Домрачева. Нам будет очень тебя не хватать!"

Дмитрий Губерниев заявил, что биатлону будет не хватать белорусской спортсменки Дарьи Домрачевой, которая сегодня объявила о завершении карьеры.

- И все же Даша Домрачева уходит из большого спорта, - написал в своем Инстаграме Губерниев. - Единственная в мире четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону. Герой Беларуси. Спасибо, Дарья. Нам будет очень тебя не хватать! Желаю удачи и новых побед в жизни.

Напомним, что кроме четырех золотых медалей Олимпийских игр Домрачева также дважды становилась чемпионом мира.