Дмитрий Губерниев: "Слова тренеров сборной Чехии - это ложь"

Комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире во время индивидуальной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене заявил, что слова тренеров сборной Чехии не соответствуют действительности. В понедельник тренер чешской сборной Ондржей Рыбарж и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях.

– Еще раз хочу сказать, что все то, что говорят тренеры сборной Чехии – это вранье, – заявил Губерниев. – Это ложь! Никогда в жизни мы себе не позволяли говорить что-то в уничижительной форме. Даже история с Фуркадом – это реакция. Еще раз хочу сказать на всю страну: я сожалею, но я от своих слов не отказываюсь. Помним, что это предшествовало. Поэтому в данной ситуации, естественно, как поклонники спорта и красоты, мы тысячу раз не соглашаемся с тем, что говорят чехи и восхищаемся Габриэлой Коукаловой на дистанции. В этом наша твердая позиция.