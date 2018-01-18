17:53 | Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Скоро всех победят наши женщины"

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию после спринта на этапе Кубка мира в Антерсельве. На снимке он запечатлен с Екатериной Юрловой-Перхт, которая показала шестой результат.

– Екатерина Юрлова-Перхт – лучший результат сезона! Уже в цветах, в шестерке, – написал Губерниев на своей странице в Инстаграме. – Молодец, скоро всех победят наши женщины!

Экхофф выиграла спринт в Антерсельве, Юрлова – шестая

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КОММЕНТАРИИ (4)
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SSNA7

Slim Taller Пропагандистский тролль.В Антхольце всегда россияне выступали лучше,чем на других этапах.В условиях высокогорья труднее выявляется допинг.__________Более идиотского комментария я наверно в своей жизни не видал...1. В ВАДА дурачки сидят? 2. Наши совсем без головы под таким тотальным контролем допинг употреблять? 3. Чего-то я прорывных результатов не вижу. 4. Как допинг до следующего этапа быстро вывести, где его (допинг), вроде как будет сложнее скрывать? Вывод - может Губа и пропагандистский тролль, но Вы, товарищ, тролль стопроцентный и русофобский.

19:12

Slim Taller

Пропагандистский тролль.В Антхольце всегда россияне выступали лучше,чем на других этапах.В условиях высокогорья труднее выявляется допинг.

18:58

Florida9

штатный клоун

18:08

sergey.v1968

"Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе"

18:03