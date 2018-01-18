Дмитрий Губерниев: "Скоро всех победят наши женщины"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию после спринта на этапе Кубка мира в Антерсельве. На снимке он запечатлен с Екатериной Юрловой-Перхт, которая показала шестой результат.

– Екатерина Юрлова-Перхт – лучший результат сезона! Уже в цветах, в шестерке, – написал Губерниев на своей странице в Инстаграме. – Молодец, скоро всех победят наши женщины!

Экхофф выиграла спринт в Антерсельве, Юрлова – шестая