Дмитрий Губерниев: "Скоро всех победят наши женщины"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию после спринта на этапе Кубка мира в Антерсельве. На снимке он запечатлен с Екатериной Юрловой-Перхт, которая показала шестой результат.
– Екатерина Юрлова-Перхт – лучший результат сезона! Уже в цветах, в шестерке, – написал Губерниев на своей странице в Инстаграме. – Молодец, скоро всех победят наши женщины!
SSNA7
Slim Taller Пропагандистский тролль.В Антхольце всегда россияне выступали лучше,чем на других этапах.В условиях высокогорья труднее выявляется допинг.__________Более идиотского комментария я наверно в своей жизни не видал...1. В ВАДА дурачки сидят? 2. Наши совсем без головы под таким тотальным контролем допинг употреблять? 3. Чего-то я прорывных результатов не вижу. 4. Как допинг до следующего этапа быстро вывести, где его (допинг), вроде как будет сложнее скрывать? Вывод - может Губа и пропагандистский тролль, но Вы, товарищ, тролль стопроцентный и русофобский.
19:12
Slim Taller
Пропагандистский тролль.В Антхольце всегда россияне выступали лучше,чем на других этапах.В условиях высокогорья труднее выявляется допинг.
18:58
Florida9
штатный клоун
18:08
sergey.v1968
"Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придётся ни мне, ни тебе"
18:03