Дмитрий Губерниев: "Шипулин всегда с нами. Он как народ и партия – един"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от предстоящего этапа Кубка мира в Поклюке. По его словам, ему там совсем не грустно.

– Как атмосфера в Поклюке, где пройдет первый этап Кубка мира? Снег лежит?

– Снегом пока еще не пахнет. Побывали на стадионе, а там пока еще даже круг не замкнули. На момент утра среды трасса была не готова. Лично у меня пока ощущение праздника гребли, а не биатлона, потому что вчера видел, как, несмотря на ненастную погоду, на озере Блед гребла лодочка.

– Без Антона Шипулина еще не грустно?

– Мне вообще не бывает грустно. А Антон всегда с нами. Он как народ и партия – един.

– Вернется ли он на Кубок мира в этом сезоне?

– Убежден, что не просто вернется, но и поборется за медали чемпионата мира. Какой иначе был смысл продолжать карьеру?

– Чемпионат мира в любимом для него Антхольце, который пройдет в следующем сезоне.

– Понятно, что Антхольц его место. Но 30 лет – не возраст для "циклика". Антон задолжал нам всем золотую олимпийскую медаль и поэтому у Шипулина впереди, как минимум, три чемпионата мира. (Владимир Иванов)

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