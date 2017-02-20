Дмитрий Губерниев: "Шипулин получает титул главной балды этого чемпионата мира"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что воспринимал поражения биатлониста Антона Шипулина на минувшем чемпионате мира как личные неудачи. По его словам, спортсмен является главной балдой мирового первенства.

- Шипулин сказал, что финиш с российским флагом на чемпионате мира - мечта для него. Для вас, наверное, мечтой было комментировать это? - вопрос Губерниеву.

- Абсолютно точно. При этом я мечтал прокомментировать победную гонку именно в эфире основного "Матча". Ведь мы делили права с "Первым", и очень здорово, что мужская эстафета досталась нам. Считаю, что по эмоциональной составляющей таких мощных репортажей у меня не было с момента победы Екатерины Юрловой на чемпионате мира-2015. Пришлось ждать два года. Ведь на Олимпийских играх я комментировал плавание и прыжки в воду, а там викторий, к сожалению, не было. Было золото красавиц-синхронисток, но там уровень эмоций другой, вся Россия знала, что они победят.

При этом каждое поражение Шипулина я воспринимал как свою личную неудачу. Он близкий мне человек. Однако Антон получает титул главной балды этого чемпионата. Но тут же обязательно стоит добавить, что балда всех победит на Олимпийских играх. У меня нет никаких сомнений, что в Корее Шипулин выиграет личную золотую медаль.

- Он подарил вам бутылку шампанского, которую ему вручили за бронзу в смешанной эстафете. Сохраните?

- Мы уже думали распить его нашей бригадой. Но, пожалуй, я все-таки увезу его в Москву. И обещаю торжественно распить это шампанское, когда Шипулин станет олимпийским чемпионом еще раз. Причем не важно - в эстафете или в личной гонке. (Владимир ИВАНОВ)

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