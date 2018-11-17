Дмитрий Губерниев: "Шипулин будет работать с резервной командой и потом всех победит!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира. Главным событием стало непопадание в основу лидера мужской команды последних лет Антона Шипулина. Биатлонист будет готовиться к этапам Кубка IBU и "Ижевской винтовке".

"Составы сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира и Кубок IBU!!! Шипулин будет работать пока с резервной командой и потом всех победит!!! Цветков покажет себя на Кубке России, Волков, увы, тоже не отобрался в команду!!! Пока все по делу, ротация неизменно будет!!!" - написал Губерниев в Инстаграме.