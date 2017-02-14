Дмитрий Губерниев - сборной Чехии: "Счастья и здоровья вам, нашим надежным иностранным партнерам"

На чемпионате мира в Хохфильцене в понедельник, как сообщал "СЭ", произошел новый скандал. Тренер сборной Ондржей Рыбарж и глава федерации Иржи Хамза рассказали СМИ, что их спортсмены, а также сам Хамза якобы получают угрозы на русском языке в социальных сетях. И, в частности, Габриэла Коукалова теперь опасается за свою безопасность. По мнению чехов, причина такого отношения - грядущее лишение России ЧМ-2021 в Тюмени, чему вроде как поспособствовала чешская сторона.

"Это тактика негодяев, которые пытаются запугать наших спортсменов, - цитирует Рыбаржа iDNES. - Письма с угрозами пишут злые люди, у которых паранойя и комплексы". "Мы решили большую проблему с допингом, а русские пытаются свалить все на других. Если вы не можете разобраться в себе, это ваши проблемы, а не наши!" - добавил Хамза.

Также тренер обвинил - цитата - "сумасшедших российских комментаторов" в распространении пропаганды. Дмитрий Губерниев не преминул ответить. "Прекрасная тактика тренера чехов и его друзей бить исподтишка! Видит бог, и телезрители подтвердят - никогда и ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил! … Милые чехи, я сделал все, чтобы Россия получила ЧМ-2021. И я горжусь этим! Счастья и здоровья вам, нашим надежным иностранным партнерам", - написал он в "Инстаграм".

Новый скандал на ЧМ. Чехия против Губерниева