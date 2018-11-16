Дмитрий Губерниев: "Россия прошла путь самоочищения"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" заявил, что сборная России по биатлону прошла путь самоочищения. Он также добавил, что в российском биатлоне было много допинга.

– То, что Россию просят возместить расходы на расследование IBU – это нормально?

– Все хотят денег, это общая тенденция. Дескать, на русских потратились, пусть они теперь все возмещают. Надо понимать, что норвежский биатлон в кризисе – там потеряли спонсора, у французов нет средств и понятно, что IBU будет испытывать если не трудности, то определенное давление, пусть вид спорта успешный, телевизионный. Почему бы за наш счет не пополнить копилку?

Правда, повторю, это – мера, с которой нашей стороне приходится считаться, так как объявлять боевые действия стоило еще несколько лет назад. А самое главное – не нужно было допинг жрать! Это правда, в биатлоне его действительно было много.

Сейчас Россия прошла путь самоочищения. Мы чисты, готовимся к сезону, надеюсь, критерии отбора будут выдержаны и в команду попадут достойные, а потом те, кто невыразительно выступит, отправятся в Кубок IBU, Кубок России, а победители – на чемпионат мира. Главное, чтобы вызывались сильнейшие. (Иван Торопцев)

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