Дмитрий Губерниев: "Пока опасность миновала!"

Комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя результаты внеочередного исполкома IBU, подчеркнул, что пока опасность миновала российских биатлонистов. Ранее стало известно, что IBU закрыл дела 22 россиян, расследования в отношении еще семи спортсменов продолжаются.
"Ребята! Продолжаем выступать дальше! Пока опасность миновала! 9 февраля исполком IBU, там могут быть приняты решения! Наши друзья из США и Чехии недовольны! Баба Яга опять против! Верим в чистый российский спорт! Наши спортсмены всех победят! Уважаем взвешенное решение IBU! Еще важно!Двое -остаются отстраненными, по семи атлетам расследования продолжаются! По 22-м спортсменам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено!" – написал Губерниев на своей странице в Instagram.
Ребята!!!Продолжаем выступать дальше!!Пока опасность миновала!!!9 февраля исполком Ibu,там могут быть приняты решения!!Наши друзья из США и Чехии недовольны!!!Баба Яга опять против!!!Верим в чистый российский спорт!!!Наши спортсмены всех победят!!!Уважаем взвешенное решение ibu!!!Еще важно!!Двое -остаются отстраненными,по 7-ми атлетам расследования продолжаются!!!По 22-м спортсменам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено!!!! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
IBU закрыл дела 22 россиян, семь остаются под подозрением. Live!
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
как бы мы без губошлепова-то жили? только он оперативно и вещает правду на весь свет.
02:09 22 января