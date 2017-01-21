Дмитрий Губерниев: "Пока опасность миновала!"

Комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя результаты внеочередного исполкома IBU, подчеркнул, что пока опасность миновала российских биатлонистов. Ранее стало известно, что IBU закрыл дела 22 россиян, расследования в отношении еще семи спортсменов продолжаются.

"Ребята! Продолжаем выступать дальше! Пока опасность миновала! 9 февраля исполком IBU, там могут быть приняты решения! Наши друзья из США и Чехии недовольны! Баба Яга опять против! Верим в чистый российский спорт! Наши спортсмены всех победят! Уважаем взвешенное решение IBU! Еще важно!Двое -остаются отстраненными, по семи атлетам расследования продолжаются! По 22-м спортсменам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено!" – написал Губерниев на своей странице в Instagram.

IBU закрыл дела 22 россиян, семь остаются под подозрением. Live!