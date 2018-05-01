Дмитрий Губерниев - Подчуфаровой: "Буду скучать!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме обратился к российской биатлонистке Ольге Подчуфаровой, объявившей о завершении карьеры. Спортсменка решила прекратить выступления в 25 лет.

- Спасибо, бронзовый призер чемпионата мира, - написал Губерниев. - Желаю здоровья и удачи. Ольга Подчуфарова приняла решение завершить спортивную карьеру. Я буду скучать!



Напомним, за свою карьеру Подчуфарова завоевала бронзу чемпионата мира-2017 в смешанной эстафете, один раз выиграла и трижды поднималась на подиум на этапах кубка мира. Лучшие результаты она показала в сезоне-2015/16, когда одержала победу в спринте в Антерсельве, а также дважды стала третьей - в масс-старте в Поклюке и в женской эстафете в Антерсельве. По итогам сезона она заняла 16-е место в общем зачете.

Подчуфарова ушла из биатлона. Что пошло не так?