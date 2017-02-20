Дмитрий Губерниев: "Перед выходом на сцену к сборной понимал, что меня могут арестовать"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что ведущий церемонии награждения победителей и призеров мужской эстафеты на чемпионате мира не хотел отдавать ему микрофон. По его словам, мужчина подумал, что кто-то из русских прибежал с ним драться.

– Российский гимн, который с вашей подачи исполнили россияне на церемонии награждения, самый яркий момент турнира? - вопрос Губерниеву.

– Ставлю знак равенства между победным репортажем и гимном. Это же было в один день и все как-то сплелось воедино. В тот момент, когда включили старый гимн, мозги в голове крутились, как барабан в "Поле чудес". Потом решился: надо бежать. Понимал, что могут арестовать, но стоило рискнуть и попытаться спасти ситуацию. Все-таки прямой эфир! До сих пор помню обалдевшее лицо ведущего…

– Я только в повторе увидел, что микрофон он отдал не добровольно, а вы буквально силой забрали его себе.

– Он действительно не хотел отдавать его. Потом рассказывал мне, что сначала подумал, будто кто-то из русских прибежал с ним драться. И лишь когда узнал меня – успокоился. Потом подошел еще один парень, тот самый, который перепутал гимны. И убедил отдать микрофон. Петь с ребятами я не стал, хотя Шипулин звал на сцену. Решил, что лучше я буду дирижировать. Как Герберт фон Биатлонян.

– Эта импровизация наверняка войдет в топ ваших комментаторских историй.

– Безусловно. Когда-нибудь я напишу биатлонную книжку – а это рано или поздно случится – и этому дирижированию будет уделена отдельная глава. Но наши парни молодцы. Подарили нам такой яркий день. И в тот момент нужно было перепутать гимн, чтобы в итоге получилась такая красота. Ведь по факту российский гимн мы потом слушали целых три раза. (Владимир ИВАНОВ)

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