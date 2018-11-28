Дмитрий Губерниев: "Обязательно сделаю фото с Самуэльссоном. Он выдающийся спортсмен"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" рассказал о своем отношении к шведскому биатлонисту Себастьяну Самуэльссону. По его словам, скоро даже президент США Дональд Трамп будет консультироваться с этим спортсменом.

– Что, кстати, думаете о нем?

– Отношусь к нему, как к спортсмену, с огромной симпатией. Выдающийся парень! Можно спорить со всем, что он позволяет себе вне спорта, но это его позиция. Думаю, уже не за горами серьезные консультации Дональда Трампа с ним. А если Себастьян налажает, ему придется переквалифицироваться в управдомы. В Швеции тоже нужно развивать жилье, может быть, строить забор на границе с Норвегией.

– Интересен ли он вам как герой программы?

– Конечно! Нам все интересны. Черного списка у нас нет. Есть спорт, а есть околоспортивный бэкграунд. Меня обвиняют, что я буду за ним бегать и сделаю фотку. Обязательно сделаю! А почему нет? Могу не соглашаться с ним, высказываться жестко, но какое отношение это имеет к спорту?

Что касается программы. Из-за жеребьевки чемпионата Европы по футболу первая гонка – сингл-микс – выйдет на "Матче" в записи. Прямая трансляция пойдет на "Матч Арене". А вот выпуск программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым" пройдет в прямом эфире на "Матче", потом будет смешанная эстафета и уже после выйдет записная программа, которую мы сейчас готовим.

(Владимир Иванов)

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