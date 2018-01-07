Дмитрий Губерниев - о Сливко в эстафете: "Зачем ставить откровенно не готового спортсмена?"

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил возмущение выбором состава женской эстафетной команды на этап Кубка мира в Оберхофе. В частности, он выразил сомнение в уместности Виктории Сливко на первом этапе, который россиянка закончила 12-й с более чем минутным отставанием, хотя не допустила ни одного промаха.

– Зачем ставить откровенно не готового спортсмена? – задался вопросом в ходе трансляции на "Матч ТВ" Губерниев. – Тренеры проявляют какую-то твердолобость. Можно понять отсутствие ротации, когда есть результат. Я этого не понимаю. Понятно, что спортсмен не специально же проигрывает, он бежит так, как готов. Но куда смотрят тренеры? Почему нельзя было вызвать Кайшеву? Она говорила, что готова была бы побежать.

Оберхоф. Женская эстафета. Live!