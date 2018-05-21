Дмитрий Губерниев о назначениях в сборной России: "Нормальный ход!"

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о тренерских назначениях в сборной России по биатлону.

По информации "СЭ" главным тренером будет назначен Анатолий Хованцев. Он же будет руководить мужской сборной. За женскую команду в предстоящем сезоне будет отвечать Валерий Польховский.

- Нормальный ход! Главный тренер биатлонной сборной России и старший по мужчинам Анатолий Хованцев! И под ним вся вертикаль сборной!, - написал комментатор в Инстаграме. - Валерий Польховский старший по женщинам! И тоже ответственный за свою вертикаль! Будут курировать вторую и юниорские команды! Фамилии помощников станут известны на днях! Назначения отличные, вперед команда Владимира Драчева!