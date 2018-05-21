19:09 | Биатлон

Дмитрий Губерниев о назначениях в сборной России: "Нормальный ход!"

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о тренерских назначениях в сборной России по биатлону.

По информации "СЭ" главным тренером будет назначен Анатолий Хованцев. Он же будет руководить мужской сборной. За женскую команду в предстоящем сезоне будет отвечать Валерий Польховский.

 - Нормальный ход! Главный тренер биатлонной сборной России и старший по мужчинам Анатолий Хованцев! И под ним вся вертикаль сборной!, - написал комментатор в Инстаграме. -  Валерий Польховский старший по женщинам! И тоже ответственный за свою вертикаль! Будут курировать вторую и юниорские команды! Фамилии помощников станут известны на днях! Назначения отличные, вперед команда Владимира Драчева!

 

Нормальный ход !!!! Главный тренер биатлонной сборной России и старший по мужчинам Анатолий Хованцев !!! И под ним вся вертикаль сборной !!! Валерий Польховский старший по женщинам !!!!И тоже ответственный за свою вертикаль !!! Будут курировать вторую и юниорские команды !!! Фамилии помощников станут известны на днях !!! Назначения отличные ,вперёд команда Владимира Драчева !!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #польховский #хованцев #драчев #сбр #тренеры #вперед #россия #сборная

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 21 Май 2018 в 8:50 PDT

 

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