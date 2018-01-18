18:18 | Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Нойнер - моя звезда на все времена"

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с легендарной немецкой биатлонисткой Магдаленой Нойнер. Она является двукратной олимпийской чемпионкой, многократной чемпионкой мира и трехкратной обладательницей Кубка мира.

- Мимо этой прекрасной женщины пройти невозможно! Магдалена Нойнер - моя звезда на все времена, - написал Губерниев.

 

Мимо этой прекрасной женщины пройти невозможно!!!! Магдалена Нойнер - моя звезда на все времена!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #матчтв #магдаленанойнер #моязвезда #звезда #королева #номеродин

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 18, 2018 at 7:12 PST

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