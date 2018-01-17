Дмитрий Губерниев: "Немцы почему-то не вспоминают, что Херманн тоже отсидела год из-за допинга"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью "Обозревателю" отметил, что не отрицает, что Россия имела проблемы с допингом. Губерниев также добавил, что на данный момент российская сборная выступает чистой.
– Многие в России считают, что допинговый скандал – это следствие всемирного заговора против страны. Вы придерживаетесь идентичной точки зрения?
– Я не отрицаю, что Россия имела проблемы с допингом. И мы признали, что они были. Но никакого государственного регулирования не было. Мы начали решать проблему, и решили. И сейчас мы выступаем чистыми! Вот немцы говорят, как им неприятно видеть Логинова и Старых. А то, что Херманн тоже год отсидела из-за допинга, не вспоминают. А она вышла, и с чистой совестью выступает дальше.
– Родченков заявлял, что россияне собирались специально подставить Виту Семеренко, поменяв ее допинг-пробу…
– (Перебивает) Вы всерьез представляете, что могли менять пробы Семеренко? Да это воспаленное воображение. Это вообще исключено! Там даже фамилий на пробах нет. Мы все, так или иначе, поддаемся политическим моментам. И тот конфликт, который из-за этого момента, у меня был с Брынзаком, я бы охарактеризовал поговоркой "Милые бранятся, только тешатся".
– Есть мнение, что российские чиновники кинули своих спортсменов на произвол судьбы, хотя во многом сами спровоцировали этот грандиозный допинговый скандал. Согласитесь с той точной зрения?
– Есть вещи, которые нужно делать, а не говорить. Поверьте, работа по защите спортсменов ведется. Этим занимаются и госструктуры, и федерации, и отдельные бизнесмены – вспомните того же Прохорова.
Дополнительная информация
https://www.obozrevatel.com/sport/biathlon/yazyik-ne-povorachivaetsya-govorit-v-ukraine-no-za-ukraintsev-boleyu-rossijskij-kommentator-guberniev.htm
- Михаил Прохоров
- Семеренко Вита
- Дмитрий Губерниев
- Александр Логинов (биатлон)
- Ирина Старых
- Сборная России (биатлон)
- Григорий Родченков
- Дениза Херманн
- Владимир Брынзак
futurama61
Rutina, ты сейчас с зеркалом разговаривал?!
06:49
Rutina
ИДИЕТ!Ты сам-то веришь в то,что говоришь,недоумок?
04:37