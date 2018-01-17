Дмитрий Губерниев: "Немцы почему-то не вспоминают, что Херманн тоже отсидела год из-за допинга"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью "Обозревателю" отметил, что не отрицает, что Россия имела проблемы с допингом. Губерниев также добавил, что на данный момент российская сборная выступает чистой.

– Многие в России считают, что допинговый скандал – это следствие всемирного заговора против страны. Вы придерживаетесь идентичной точки зрения?

– Я не отрицаю, что Россия имела проблемы с допингом. И мы признали, что они были. Но никакого государственного регулирования не было. Мы начали решать проблему, и решили. И сейчас мы выступаем чистыми! Вот немцы говорят, как им неприятно видеть Логинова и Старых. А то, что Херманн тоже год отсидела из-за допинга, не вспоминают. А она вышла, и с чистой совестью выступает дальше.

– Родченков заявлял, что россияне собирались специально подставить Виту Семеренко, поменяв ее допинг-пробу…

– (Перебивает) Вы всерьез представляете, что могли менять пробы Семеренко? Да это воспаленное воображение. Это вообще исключено! Там даже фамилий на пробах нет. Мы все, так или иначе, поддаемся политическим моментам. И тот конфликт, который из-за этого момента, у меня был с Брынзаком, я бы охарактеризовал поговоркой "Милые бранятся, только тешатся".

– Есть мнение, что российские чиновники кинули своих спортсменов на произвол судьбы, хотя во многом сами спровоцировали этот грандиозный допинговый скандал. Согласитесь с той точной зрения?

– Есть вещи, которые нужно делать, а не говорить. Поверьте, работа по защите спортсменов ведется. Этим занимаются и госструктуры, и федерации, и отдельные бизнесмены – вспомните того же Прохорова.