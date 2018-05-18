Дмитрий Губерниев: "Наведем порядок в российском биатлоне! Драчев - вперед!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержали избрание Владимира Драчева президентом Союза биатлонистов России (СБР). По его словам, новый глава организации сможет навести порядок в российском биатлоне.

"Владимир Драчев - президент СБР! Поздравляю Владимира Петровича с победой на выборах! Наведем порядок в российском биатлоне! Драчев - вперед!" - написал Губерниев в Инстаграме.