19:53 | Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Наведем порядок в российском биатлоне! Драчев - вперед!"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержали избрание Владимира Драчева президентом Союза биатлонистов России (СБР). По его словам, новый глава организации сможет навести порядок в российском биатлоне.

"Владимир Драчев - президент СБР! Поздравляю Владимира Петровича с победой на выборах! Наведем порядок в российском биатлоне! Драчев - вперед!" - написал Губерниев в Инстаграме.

 

Владимир Драчев - президент СБР !!! Поздравляю Владимира Петровича с победой на выборах !!!! Наведём порядок в российском биатлоне !!!! Драчев - вперёд !!!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #выборы #сбр #президент #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #драчев #владимирдрачев

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) 18 Май 2018 в 6:57 PDT

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

А вот и наш лодочник отметился:) Куда же без него.

21:02

Thomas_Boy_

Теперь, когда у Дмитрия Губерниева появился такой достойный помошник как Владимир Драчев, я уверен: он наведет порядок в российском биатлоне.

20:20

spetrov

Без rusfed'а, Slim Taller'а и Ко в этом деле вам не справиться никак.

20:03

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