Дмитрий Губерниев: "Наведем порядок в российском биатлоне! Драчев - вперед!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержали избрание Владимира Драчева президентом Союза биатлонистов России (СБР). По его словам, новый глава организации сможет навести порядок в российском биатлоне.
"Владимир Драчев - президент СБР! Поздравляю Владимира Петровича с победой на выборах! Наведем порядок в российском биатлоне! Драчев - вперед!" - написал Губерниев в Инстаграме.
Владимир Драчев - президент СБР !!! Поздравляю Владимира Петровича с победой на выборах !!!! Наведём порядок в российском биатлоне !!!! Драчев - вперёд !!!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #выборы #сбр #президент #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #драчев #владимирдрачев
Slim Taller
А вот и наш лодочник отметился:) Куда же без него.
21:02
Thomas_Boy_
Теперь, когда у Дмитрия Губерниева появился такой достойный помошник как Владимир Драчев, я уверен: он наведет порядок в российском биатлоне.
20:20
spetrov
Без rusfed'а, Slim Taller'а и Ко в этом деле вам не справиться никак.
20:03