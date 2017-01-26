Дмитрий Губерниев: "Наши американские и чешские друзья, по-моему, занимаются ерундой"

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил надежду на то, что Россия избежит негативных последствий, связанных с расследованием Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении 7 российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. По его словам, многие биатлонисты из разных стран были неудовлетворенны тем, что представители IBU не пошли им навстречу в вопросе о санкциях по отношению к российским спортсменам.
– Я всегда за здравый смысл, – приводит pressball.by слова Губерниева. – Поэтому мне очень нравится взвешенная позиция IBU по этому вопросу. Конечно, некоторые спортсмены были неудовлетворены тем, что им не пошли навстречу. Но глава IBU Андерс Бессеберг ведь сказал: "Мы не можем менять правила каждый год". Вот сейчас вдруг вскипает история – и начинается шум: давайте закрутим гайки. Но следующий конгресс пройдет в 2018 году, и что же вы раньше молчали, ребята? Надо быть поспокойнее. Хочу сказать, что наши американские и чешские друзья, по-моему, занимаются ерундой. Если они хотят привлечь внимание, то надо действовать по-другому. Поумнее, что ли.
На экстренном заседании в Антхольце объявили, что расследование продолжится в отношении лишь 7 спортсменов из 29, упомянутых в докладе Макларена. Россия, похоже, самого страшного избежала…
– Надеюсь, что избежит. Мы идем навстречу пожеланиям IBU и ведем беспощадную борьбу с допингом. Надеюсь, все будет в порядке. Важно понимать, кто именно эти семеро спортсменов, в отношении которых продолжается расследование. И еще раз повторяю: нужен максимальный контакт с IBU. Главное – не обращать внимания на клеветников вроде президента чешской федерации, потому что он… такое ощущение, выполняет некое задание некоего центра.
ФанФаныч
Все потери от друзей и родственников.
13:16
ДИНАМИК
не че наркотики жрать!
08:16
staerswimmer23
наши друзья, которые вовсе не друзья, пытаются воткнуть нож нам в спину
03:23
Beard
ведем беспощадную борьбу с допингом...........................а это как?а это с кем?кроме войны с Родченковым,Шлезингером,Дмитриевым,Зеппельтом я никаких других войн не вижу.
01:36
Пушкарь в теме
вот будет-то смеху,если среди этих семерых окажется сексигерл,"неувядаемаяв" Слепцова!То-то Губе весело будет!
00:30
Kakhankov
"Мы идем навстречу пожеланиям IBU и ведем беспощадную борьбу с допингом." Дима, если бы мы вели беспощадную борьбу с допингом, давно были бы опубликованы имена и наказания людей, подставивших Логинова и Старых.
22:49 26 января