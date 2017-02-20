Дмитрий Губерниев: "Надеюсь, наши чешские друзья угомонятся"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что у него не было конфликта со сборной Чехии. Ранее главный тренер чехов Ондржей Рыбарж заявил, что он и команда получают угрозы от неизвестных людей.

– С Фуркадом вы помирились. И даже с Пихлером. А с чехами собираетесь? - вопрос Губерниеву.

– С чехами я не ругался. Их претензии начались после того, как в финишном спурте Надин Хорхлер и Габриэлы Коукаловой в Антхольце я болел за немку. Но могу еще раз сказать: за кого хочу, за того и болею.

– А почему все-таки за Хорхлер?

– Наши тогда за медали не боролись. Коукалова мне, безусловно, симпатична, но Хорхлер – дебютантка. В тот момент победа была ей нужнее. То есть пристрастия были исключительно сиюминутные. А потом я узнал, что чехи на это очень обиделись. Даже писали о ситуации на ведущих спортивных ресурсах. Тогда меня охватила гордость – раньше и подумать не мог, что мои репортажи так внимательно смотрят в Чехии. Но что потом началось – не объяснимо...

Никому не позволю уничижительно высказываться о моей стране и наших спортсменах. Надеюсь, наши чешские друзья угомонятся. И хочу им сказать, что чемпионат мира-2021 мы прекрасно проведем в Тюмени, а затем с таким удовольствием приедем на чемпионат мира-2023 в Нове-Место. Ух! (Владимир ИВАНОВ)

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