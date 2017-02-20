Дмитрий Губерниев: "На Олимпиаде-2018 сборная России выступит лучше, чем на чемпионате мира в Хохфильцене"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что с нетерпением ждет старта Олимпийских игр 2018 года. Он уверен, что на Играх в Пхенчхане сборная России выступит более успешно, чем на чемпионате мира в Хохфильцене.

– Если говорить о спортивном результате, наша сборная выступила успешно? - вопрос Губерниеву.

– И да, и нет. С одной стороны, есть явный прогресс по сравнению с чемпионатом мира в Холменколлене-2016, с другой – мы могли выиграть еще как минимум две награды. В том числе в женских стартах. Но это приятное недобирание. И теперь я с увлечением жду Олимпийских игр. Думаю, в Корее мы выступим лучше, чем здесь. Рассчитываю как минимум на два золота.

В Хохфильцене снова был этот злосчастный "один габарит" Шипулина. Но все это не зря. Лучше столько раз проиграть на чемпионате мира, а потом взять – и выиграть на Олимпиаде. Так у Антона и будет!

– Как думаете, кто-то из молодых, кого здесь не было, попадет в олимпийский состав?

– Миронова едет на Кубок мира в Пхенчхан, так что – почему нет? Рассчитываю я и на Ульяну Кайшеву. Тренеры и руководство, кстати, показали свою гибкость. Не зря Старых после масс-старта на всю страну благодарила Кравцова. Я, кстати, тоже хочу выразить большую признательность Александру Михайловичу. Он принял активное участие и в моей судьбе на этом турнире. Я вижу, как прислушиваются здесь к СБР, каким авторитетом пользуется наша федерация. Так что Кравцов абсолютно на своем месте.

Другое дело, что хотелось бы более последовательных решений тренерского штаба. В частности, некоторые варианты возможных раскладок перед смешанной эстафетой приводили меня в ужас. (Владимир ИВАНОВ)

Полная версия интервью Дмитрия Губерниева