Дмитрий Губерниев: "На меня наезжают, но я сильный"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что, по его мнению, главному тренеру сборной Чехии Ондржею Рыбаржу слова вкладывают в уста. Ранее наставник чешской команды обвинил россиянина в том, что он "распространяет пропаганду" против его страны, из-за чего в адрес спортсменов приходят угрозы и оскорбления. В частности, болельщики атаковали "Инстаграм" Габриэлы Коукаловой.

- Почему чешский тренер акцентирует внимание на вашей персоне?

- Он не знает, кто в его стране комментирует биатлон, но зато хорошо знает, кто этим занимается в России.

- Вы бы хотели с ним лично поговорить?

- А зачем это?

- На вас же наезжают…

- Но я сильный! К тому же есть другие способы воздействия на людей, например, руководство IBU. Разговаривать с чешским специалистом мне не о чем. Правда всё равно на моей стороне. Это знает любой болельщик, смотревший мои репортажи. Но еще раз хочу обратить внимание, что я продолжал, продолжаю и буду продолжать восхищаться победами Габриэлы Коукаловой.

- Давали ли вы повод чешским коллегам?

- Они прицепились к тому, что во время масс-старта в Антерсельве на финише я в прямом эфире сказал, что буду переживать за немку Надин Хорхлер, а не за Коукалову. Я не болею против Габриэлы. Татьяна Акимова тогда не боролась за медали, а в такой ситуации могу себе позволить за любую спортсменку. На мой взгляд, это совершенно нормальная история.

На нынешнем чемпионате мира я совершенно искренне порадовался за Коукалову, которая выиграла спринт. У меня есть ощущение, что чехам, в том числе Коукаловой и Рыбарю, просто вкладывают слова в уста. Желаю им найти хорошего редактора.