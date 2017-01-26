Дмитрий Губерниев: "На чемпионате мира Домрачева будет претендовать на золотые медали"

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о том, что трехкратная олимпийская чемпионка 2014 года Дарья Домрачева будет претендовать на золотые медали чемпионата мира. По его словам, для большого спортсмена важно выступать, побеждать и получать от этого удовольствие.

– Что заставляет Домрачеву выступать и дальше, имея в активе все значимые трофеи? Дорен-Абер вернулась – и выиграла две золотые медали на чемпионате мира. Может, Даша хочет выиграть три, - приводит pressball.by слова Губерниева. - Тем более, имея мужа, который продолжает выступать, являясь самым титулованным биатлонистом всех времен и народов. Точно так же ищет мотивацию Фуркад и находит ее. Для большого спортсмена важно выступать, побеждать и получать от этого кайф, вырабатывая на дистанции эндорфин – гормон радости.

Дарья много выиграла и выиграет еще. Трехкратной олимпийской чемпионкой является и Кати Вильхельм. Может, белоруска собирается ее обойти. Зачем? Ну, хочет она. Если женщина хочет, то обязательно добьется. Поэтому я Дарье желаю всяческих удач. У нас прекрасные отношения. Я очень рад, что личная жизнь у нее складывается прекрасно. Что появилась замечательная дочка Ксюша. Пусть и дальше все будет хорошо. Уверен, на чемпионате мира она будет претендовать на золотые медали. Пусть Домрачева замахивается на все рекорды, пока выступает, и бьет их. А мы будем этому рады.