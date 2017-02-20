Дмитрий Губерниев: "Мы живем в одно время с Фуркадом, и мы - счастливые люди"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев подчеркнул, что огромную роль в его примирении с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом сыграл директор IBU по коммуникациям Пьер Ланге. По его словам, для них было очень важно, чтобы встреча прошла без камер.

- Как вы, кстати, договорились о мире? - вопрос Губерниеву.

- Большие усилия приложил Пьер Ланге, директор IBU по коммуникациям. Он выступил в роли настоящего миротворца. Спасибо ему за мир в тоннеле. Я, как Донатас Банионис в известном фильме, шел навстречу Мартену. Мы обнялись, посмотрели друг другу в глаза и довольно долго говорили один на один.

- Почему для вас обоих было важно, чтобы встреча состоялась без камер?

- Именно так. Нам хотелось спокойно обо всем поговорить без посторонних. После этого мы могли спокойно рассказывать о случившемся. И в тот же вечер Фуркад выложил на своей странице "Вконтакте" фотографию с нашим рукопожатием. Я думаю, для него эта встреча тоже много значила. Мы с ним давно знакомы, и он прекрасно знает, с каким уважением я отношусь к его спортивным достижениям. Никогда не забуду, как он рассказывал мне, что читает книгу великого каноиста-слаломиста Тони Эстанге - и на его примере осваивал науку побеждать. Мартен в этом смысле такой же ненасытный, как Оле Эйнар Бьорндален. Он без устали изучает опыт людей, которым удавалось долгие годы держаться на высоте. В этом плане им невозможно не восхищаться. Я желаю ему всяческих удач и горжусь, что имею возможность комментировать его гонки. Мы живем в одно время с Фуркадом, и мы - счастливые люди. (Владимир ИВАНОВ)

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