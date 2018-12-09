Дмитрий Губерниев: "Мы огорчены бронзовой наградой, ведь Логинов рассчитывал на большее. Это прекрасно!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" поздравил российского биатлониста Александра Логинова с третьим место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке. Незадолго до финиша он боролся за первое место, но упал и в итоге стал третьим. Победителем гонки преследования стал норвежец Йоханнес Бе, который опередил француза Кантена Фийона Майе лишь на 0,1 секунды.

- Согласен с мнением Александра, который сказал, что борьба за золото с Йоханнесом была вязкая, - отметил Губерниев. – Можно было уверенно преследовать его до финиша, Логинов осторожно пробежался, атаковать сразу не стал. С тактической точки зрения он все сделал правильно в надежде измотать соперника и вырваться вперед уже ближе к коридору. Лыжи работали блестяще. Представляете, мы огорчены бронзовой наградой, ведь Логинов рассчитывал на большее. По-моему, это прекрасно! Саша – молодец. Хочу сказать огромное спасибо нашим тренерам, это медаль Хованцева – это его тренерская методика. (Игорь Новиков)