Дмитрий Губерниев: "Многие звезды не приехали на проводы Бьорндалена. Шипулин занят"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кто из звезд мирового биатлона посетил прощальный вечер восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Оле Эйнара Бьорндалена.
- То чувство, когда на проводы Бьорндалена не приехали многие звезды биатлона. У рыжего Бё мальчишник в Будапеште, там его брат и Свендсен. Перенести не могли – тряпки. Фуркад тренируется, Шипулин занят. Приехали Ус, Бьентегорд, супруги Биркеланд, умница Кайса и ветераны. Рафаэль Пуаре, Лив-Грете со сломанной ногой, Свен Фишер и Петер Зендель. И Бесссеберг. Отдельное спасибо белорусам – Скардино, Писарева, Дуборезова – молодцы, – написал Губерниев на своей странице в сети Инстаграме.
То чувство , когда на проводы Бьёрндалена не приехали многие звёзды биатлона !!! У рыжего Бе мальчишник в Будапеште , там его брат и Свендсен !!! Перенести не могли - тряпки !!! 👍 Фуркад тренируется , Шипулин занят !!! Приехали Ус , Бьентегорд , супруги Биркеланн ,, умница Кайса и ветераны !!! Рафаэль Пуаре , Лив - Грете Со сломанной ногой , Свен Фишер и Петер Зендель !!! И Бесссеберг !!! Отдельное спасибо белорусам - Скардино , Писарева , Дуборезова - молодцы !!! Вот так !!!🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺🍺 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #бьерндален #вечер #проводы #праздник