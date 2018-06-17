Дмитрий Губерниев: "Многие звезды не приехали на проводы Бьорндалена. Шипулин занят"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, кто из звезд мирового биатлона посетил прощальный вечер восьмикратного олимпийского чемпиона норвежца Оле Эйнара Бьорндалена.

- То чувство, когда на проводы Бьорндалена не приехали многие звезды биатлона. У рыжего Бё мальчишник в Будапеште, там его брат и Свендсен. Перенести не могли – тряпки. Фуркад тренируется, Шипулин занят. Приехали Ус, Бьентегорд, супруги Биркеланд, умница Кайса и ветераны. Рафаэль Пуаре, Лив-Грете со сломанной ногой, Свен Фишер и Петер Зендель. И Бесссеберг. Отдельное спасибо белорусам – Скардино, Писарева, Дуборезова – молодцы, – написал Губерниев на своей странице в сети Инстаграме.