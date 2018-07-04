Дмитрий Губерниев: "Ланцов стал тренером сборной Канады - это потеря для России"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев разочарован, что Павел Ланцов стал тренером сборной Канады.
"Павел Ланцов стал тренером сборной Канады по биатлону? Да ладно? Он же должен вроде россиянок тренировать? И все же Канада! И это потеря для России! Умница Ланцов очень неплохо работал с Норицыным, и в свое время с Коноваловым, когда Вилухина брала бронзу на ЧМ в Рупольдинге 2012! Оля тогда готовилась к сезону не у старика Пиха, а именно у Ланцова! Я очень уважаю Ланцова как тренера, считаю, что его уход несомненная потеря! В то же время рад за Павла и желаю ему удачи! В Кэнморе хорошо! Рыба ищет где глубже, человек - где лучше! P.S. Башкиров в Корее уже, хорошо, что Коновалов остался! А ведь звали Сергея... куда - не скажу!" - написал Губерниев в Инстаграме.
Павел Ланцов стал тренером сборной Канады по биатлону ??? Да ладно ??? Он же должен вроде россиянок тренировать ??? И все же Канада !!!! И это потеря для России!! Умница Ланцов очень неплохо работал с Норицыным , и в своё время с Коноваловым , когда Вилухина брала бронзу на ЧМ в Рупольдинге 2012 !!!! Оля тогда готовилась к сезону не у старика Пиха , а именно у Ланцова !!!! Я очень уважаю Ланцова как тренера , считаю , что его уход несомненная потеря !!! В то же время рад за Павла и желаю ему удачи !!! В Кэнморе хорошо !!!!! Рыба ищет где глубже , человек где лучше !!!! Пы Сы - Башкиров в Корее уже , хорошо что Коновалов остался !!! А ведь звали Сергея ..... куда не скажу !!! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 #канада #кэнмор #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #ланцов #россия