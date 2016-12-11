Дмитрий Губерниев: "Кайшева не едет в Нове-Место, состав остается тем же"

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что тренерский штаб женской сборной России принял решение оставить прежним состав команды на этап Кубка мира в Нове-Место. Таким образом, на этап в Чехию поедут Анастасия Загоруйко, Татьяна Акимова, Светлана Слепцова, Ольга Подчуфарова и Екатерина Глазырина.
Ульяна Кайшева, идущая третьей в зачете Кубка IBU, продолжит выступать в этом турнире, а на Кубке мира тренеры ждут ее уже в Оберхофе.
"Друзья, вы будете смеяться, но Ульяна Кайшева не едет в Нове-Место! Состав сборной остаётся тем же! Тренеры зуб дают, что Кайшева приедет в Оберхоф! Вопрос: в каком году?!" - написал Губерниев на странице в Instagram.
Vlaer
В нашей женской сборной нужно однозначно что-то менять! Искать варианты усиление состава и вызов Кайшевой выглядит однозначно правильным!!! А что у наших великих тренеров на уме одному богу известно! Странное решение и не понятное!!!
21:57
Я из Волгограда
pikvl, я не фанат Губерниева, но здесь я его поддержу. Он,конечно,не тренер нашей сборной,как ты верно подметил. Но то,что Кайшева своими успешными выступлениями на Кубке IBU- вчера второе место в спринте, а сегодня победа в гонке преследования,завоевала место в главной сборной- это видит вся страна,ну,окромя тебя,особенного.
21:35
CanagliaVova
Слог и стиль твиттера как у Оли Бузовой. Еще значков с поцелуйчиками не хватает :-D
21:17
pikvl
Дима, успокойся! Тренеры лучше тебя знают, что делать, они в команде. А ты кругами ходишь, и все норовишь поучить, как да что, из года в год. Или, может, тебя тренером назначить, а мы будем тебя учить)))). И посмотрим, как запоешь!
21:16