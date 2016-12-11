20:59 | БИАТЛОН

Дмитрий Губерниев: "Кайшева не едет в Нове-Место, состав остается тем же"

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Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что тренерский штаб женской сборной России принял решение оставить прежним состав команды на этап Кубка мира в Нове-Место. Таким образом, на этап в Чехию поедут Анастасия ЗагоруйкоТатьяна АкимоваСветлана СлепцоваОльга Подчуфарова и Екатерина Глазырина.

Ульяна Кайшева, идущая третьей в зачете Кубка IBU, продолжит выступать в этом турнире, а на Кубке мира тренеры ждут ее уже в Оберхофе.

"Друзья, вы будете смеяться, но Ульяна Кайшева не едет в Нове-Место! Состав сборной остаётся тем же! Тренеры зуб дают, что Кайшева приедет в Оберхоф! Вопрос: в каком году?!" - написал Губерниев на странице в Instagram. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vlaer

В нашей женской сборной нужно однозначно что-то менять! Искать варианты усиление состава и вызов Кайшевой выглядит однозначно правильным!!! А что у наших великих тренеров на уме одному богу известно! Странное решение и не понятное!!!

21:57

Я из Волгограда

pikvl, я не фанат Губерниева, но здесь я его поддержу. Он,конечно,не тренер нашей сборной,как ты верно подметил. Но то,что Кайшева своими успешными выступлениями на Кубке IBU- вчера второе место в спринте, а сегодня победа в гонке преследования,завоевала место в главной сборной- это видит вся страна,ну,окромя тебя,особенного.

21:35

CanagliaVova

Слог и стиль твиттера как у Оли Бузовой. Еще значков с поцелуйчиками не хватает :-D

21:17

pikvl

Дима, успокойся! Тренеры лучше тебя знают, что делать, они в команде. А ты кругами ходишь, и все норовишь поучить, как да что, из года в год. Или, может, тебя тренером назначить, а мы будем тебя учить)))). И посмотрим, как запоешь!

21:16

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