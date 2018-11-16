Дмитрий Губерниев: "Как думаете, Бабиков и Цветков попадут в сборную?"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что доволен прозрачным отбором в сборную России по биатлону.

Телеведущий в своем Инстаграме опубликовал интервью главы СБР Владимира Драчева, в котором он сообщил, что отбор на стартовые этапы Кубка мира будет прозрачным.

Напомним, что состав национальной команды определится по итогам двух контрольных гонок в Контиолахти. Первые спринтерские гонки выиграли Екатерина Юрлова-Перхт и Дмитрий Малышко.

- Да здравствует прозрачный и честный отбор в сборную России по биатлону! Владимир Драчёв, так держать! Некоторым надо потренироваться и посоревноваться, - написал Губерниев. - И пусть сильнейшие порадуют нас! Ждём субботних гонок и объявления составов команд.

P.S. Друзья, как думаете, Бабиков и Цветков попадут в сборную? Или Кубок России тоже хорошо? Павлова и Васнецова сумеют пробиться в национальную команду?" – написал Губерниев.