Дмитрий Губерниев: "Гимн включили раньше времени, спортсмены просто не сообразили!"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев дал оценку инциденту, произошедшему во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Польше. В интернете появилось видео: во время цветочной церемонии российские и украинские биатлонисты покидают пьедестал во время звучания гимна России. Сборная России (Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Алексей Логинов) завоевала золото, серебро досталось Норвегии, а бронза – Украине.
– Не было никакого инцидента! – сказал Губерниев. – Просто включили гимн раньше времени, не по протоколу. Он должен был прозвучать после вручения медалей, а не после цветочной церемонии. По привычке все встали и пошли. Спортсмены просто не сообразили. Тем более гимн выключили сразу. Не стоит раздувать эту тему. (Любовь КОНЯЕВА)
Don Miguel
Вообще-то, если кто все-таки смотрел, а не просто клаводавит, Губа все губы обрызгал, что медальную церемонию не показывают, точнее, работала одна камера, и показывала все "справа внизу". Но там гимн все честно отстояли, и флаги тоже подняли. Конечно, косяк организаторов, операторы камер просто ушли, потому, что не знали порядка. Но даже такое бывает. Довольно часто организаторы вообще включают чужие гимны. И чего, их за это расстреливать? А вы сами точно не перепутаете гимн Буркина-Фасо с гимном Бангладеш?
18:03
igorvasilevich
У спортсменов отсутствует соображалка, как класс в основном.
17:58
PallMall
Такое впечатление, что в команде сб. России числятся сотрудники НКВД. Всем приходится оправдываться по ничтожному событию.
17:22