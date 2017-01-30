Дмитрий Губерниев: "Гимн включили раньше времени, спортсмены просто не сообразили!"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев дал оценку инциденту, произошедшему во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Польше. В интернете появилось видео: во время цветочной церемонии российские и украинские биатлонисты покидают пьедестал во время звучания гимна России. Сборная России (Ирина Старых, Светлана Слепцова, Алексей Волков и Алексей Логинов) завоевала золото, серебро досталось Норвегии, а бронза – Украине.

– Не было никакого инцидента! – сказал Губерниев. – Просто включили гимн раньше времени, не по протоколу. Он должен был прозвучать после вручения медалей, а не после цветочной церемонии. По привычке все встали и пошли. Спортсмены просто не сообразили. Тем более гимн выключили сразу. Не стоит раздувать эту тему. (Любовь КОНЯЕВА)