Дмитрий Губерниев: "Фуркад ведет себя немножко странно. Мягко говоря"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что поддерживает решение российского биатлонного руководства вызвать в сборную России для участия в чемпионате мира Александра Логинова и Ирину Старых, а также отметил, что удручен нападками на Логинова со стороны Мартена Фуркада.

– В составе сборной России на чемпионат мира есть Александр Логинов, на которого идут нападки из-за допингового следа. Как думаете, не помешает ли ему психологически то давление, в частности со стороны Мартена Фуркада?

– В спорте есть шутливая поговорка: сильному тренироваться не надо, а слабому не поможет. Если Логинов хороший спортсмен, а он доказал, что является таковым, то спокойно будет идти вместе со своим караваном куда считает нужным. Только и всего. На Фуркада тоже есть давление. Он придумал себе раздражителя и, наверное, таким образом, настраивается на чемпионат мира. Хотя, безусловно, он ведет себя немножко странно, мягко говоря.

– Фуркаду эти нападки на Логинова нужны только для того, чтобы настроить себя, или есть и другие причины?

– Я не знаю, зачем ему это нужно. Когда один французский журналишка рисует мерзость – это демократия, а когда люди возвращаются в спорт демократическим путем, это кому-то не нравится. Все это очень странно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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