20:23 | БИАТЛОН

Дмитрий Губерниев: "Фуркад отметил, что не имеет претензий к чистой российской команде"

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Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о примирении с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом. Во время конфликта француза с российской сборной Губерниев назвал Фуркада свиньей.

– Мы помирились с Фуркадом! Поговорили! – написал в своем "Инстаграме" Губерниев. – Выслушали друг друга! Поняли друг друга! Я сказал, что сожалею о своих словах! Мартен отметил, что претензий к чистой российской команде не имеет! Действовали тогда все на эмоциях! Я рад! Мартен тоже рад! Да здравствует мир!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kalmah

Зато мы имеем претензии к командам с ТИ, очень серьезные претензии, давайте их толкать теперь будем при передаче эстафеты, кто первый рот откроет??? вопрос риторический

20:25

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