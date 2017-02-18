Дмитрий Губерниев: "Фуркад отметил, что не имеет претензий к чистой российской команде"

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о примирении с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом. Во время конфликта француза с российской сборной Губерниев назвал Фуркада свиньей.

– Мы помирились с Фуркадом! Поговорили! – написал в своем "Инстаграме" Губерниев. – Выслушали друг друга! Поняли друг друга! Я сказал, что сожалею о своих словах! Мартен отметил, что претензий к чистой российской команде не имеет! Действовали тогда все на эмоциях! Я рад! Мартен тоже рад! Да здравствует мир!