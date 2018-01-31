Дмитрий Губерниев: "Есть биатлонушка в России!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил сборную России с победой в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы в Поклюке. Россияне в составе Полины Шевниной, Валерии Васнецовой, Василия Томшина и Игоря Малиновского сегодня выиграли гонку, опередив преследователей более чем на 2 минуты.

"Виват, юные биатлонисты России! Даешь, молодежь! Полина Шевнина, Валерия Васнецова, Василий Томшин и Игорь Малиновский - чемпионы Европы в смешанной эстафете в Словении! Это победный финиш команды! Молодцы, ребята! Есть биатлонушка в России! Сохраним и приумножим! Двигаемся вверх!" - написал Губерниев в Инстаграме.