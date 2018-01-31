17:51 | Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Есть биатлонушка в России!"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил сборную России с победой в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы в Поклюке. Россияне в составе Полины Шевниной, Валерии Васнецовой, Василия Томшина и Игоря Малиновского сегодня выиграли гонку, опередив преследователей более чем на 2 минуты.

"Виват, юные биатлонисты России! Даешь, молодежь! Полина Шевнина, Валерия Васнецова, Василий Томшин и Игорь Малиновский - чемпионы Европы в смешанной эстафете в Словении! Это победный финиш команды! Молодцы, ребята! Есть биатлонушка в России! Сохраним и приумножим! Двигаемся вверх!" - написал Губерниев в Инстаграме. 

 

Виват , юные биатлонисты России!!! Даёшь , молодежь!!!Полина Шевнина , Валерия Васнецова ,Василий Томшин и Игорь Малиновский - чемпионы Европы в смешанной эстафете в Словении!!! Это победный финиш команды !!!! Молодцы , ребята!!! Есть биатлонушка в России!!! Сохраним и приумножим!!!!!Двигаемся вверх!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👍👍👍🔝🔝🔝🔥🔥🔥🔥🔥🔥🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆👊👊👊👊👊👊👊🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #чемпионатевропы #эстафета #первые #лучшие #движениевверх #чемпионы #лучшие #шевнина #васнецова #томшин #малиновский #малина #курсант #маршал

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 31, 2018 at 6:47 PST

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Thomas_Boy_

Нет в стране человека, который вызывал бы большее презрение, чем этот петух.

19:31

Ded vsegda odet

Потому же почему и мерседес лучше газели.

18:41

Старый Дим

Объясните мне, почему те, кому они сегодня привезли 2 минуты, через пару-тройку лет дерут нас на взрослом уровне?

18:21

alar

Колхоз - это наше изобретение)))

18:01