Дмитрий Губерниев: "Есть биатлонушка в России!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил сборную России с победой в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы в Поклюке. Россияне в составе Полины Шевниной, Валерии Васнецовой, Василия Томшина и Игоря Малиновского сегодня выиграли гонку, опередив преследователей более чем на 2 минуты.
"Виват, юные биатлонисты России! Даешь, молодежь! Полина Шевнина, Валерия Васнецова, Василий Томшин и Игорь Малиновский - чемпионы Европы в смешанной эстафете в Словении! Это победный финиш команды! Молодцы, ребята! Есть биатлонушка в России! Сохраним и приумножим! Двигаемся вверх!" - написал Губерниев в Инстаграме.
Виват , юные биатлонисты России!!! Даёшь , молодежь!!!Полина Шевнина , Валерия Васнецова ,Василий Томшин и Игорь Малиновский - чемпионы Европы в смешанной эстафете в Словении!!! Это победный финиш команды !!!! Молодцы , ребята!!! Есть биатлонушка в России!!! Сохраним и приумножим!!!!!Двигаемся вверх!!!! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👍👍👍🔝🔝🔝🔥🔥🔥🔥🔥🔥🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆👊👊👊👊👊👊👊🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇🥇 #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #чемпионатевропы #эстафета #первые #лучшие #движениевверх #чемпионы #лучшие #шевнина #васнецова #томшин #малиновский #малина #курсант #маршал
Thomas_Boy_
Нет в стране человека, который вызывал бы большее презрение, чем этот петух.
19:31
Ded vsegda odet
Потому же почему и мерседес лучше газели.
18:41
Старый Дим
Объясните мне, почему те, кому они сегодня привезли 2 минуты, через пару-тройку лет дерут нас на взрослом уровне?
18:21
alar
Колхоз - это наше изобретение)))
18:01