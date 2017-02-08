Дмитрий Губерниев: "Если у Тюмени отнимут ЧМ-2021, биатлонная семья накажет саму себя"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что лишение Тюмени права на чемпионат мира-2021 пойдет во вред биатлону. Сегодня IBU провел внеочередной конгресс, на котором, в частности, обсуждал вопрос переноса турнира в другой город. В IBU отметили, что окончательного решения еще не было принято. Причиной возможного переноса чемпионата мира является отчет Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Ранее из-за него был перенесен этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени и молодежный и юношеский чемпионат мира в Острове.
- Тучи сгущаются. Давайте дождемся официальной информации, - цитирует rt.com Губерниева. - Поведение чехов, проигравших Тюмени в борьбе за право принять чемпионат мира, и их поддержка оставляют нам немного шансов. Если соревнования отнимут, то биатлонная семья накажет саму себя. Биатлон – это не только Германия и другие богатые страны, но и многие другие. Настрой отнять чемпионат мира чувствуется, но пока еще ничего не решено.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/357073-guberniev-tyumen-chempionat-mira
shu111
Странно, удалили вполне безобидный комментарий. Повторю. Czechplayer "У чехов ни одного допингового случая ни в одном виде спорта." Подобная безапелляционность (равно как и любая безапелляционность, на мой взгляд) свидетельствует об ангажированности и становится скучно. Делить несъедобное по национальному признаку - ну его. Чешское ничуть не вкуснее.
20:42 8 февраля
shu111
Czechplayer Чешская сборная ведет себя как нормальная б. Высказывание Шлезингра на тему ТИ - это уже край логики. Увеличение срока наказания за допинговые нарушения - это стало быть в рамках полномочий IBU, а вопрос о правомерности повальных ТИ- вне оных. Ступидо. Стандартное европейское быдло. А по поводу "ни одного чешского допингового случая" - ознакомьтесь с материалами Fancy Bears по Петре Квитовой. Чем она лечит астму. И пока не будут опубликованы ТИ, ВСЕ спортсмены ВСЕХ сборных - под подозрением. И эти царапины не на пробирках. PS Чехия и допинг. А я еще помню знатную атлетку Ярмилу Кратохвилову. В детстве видел. Ох и крепкая была баба) Глянул гугел - ведь до сих пор на 800м ее рекорд не побит (с нонешними-то африканками).
20:23 8 февраля
джей
Вообще-то отбирать ЧМ у Тюмени, за бред маразматика, который не может подтвердить ни одного факта из своего доклада - позорище для IBU !!! Средневековье какое-то. Охота на ведьм !
20:15 8 февраля
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
""биатлонная семья"" уже много--много лет наказывает СЕБЯ, имея ЭТОГО почти/во-всех/видах/спорта горлопана -- лицемера -- демагога РУПОРОМ, в том числе, отечественного биатлона...
20:09 8 февраля
shpasic
так к нашим или к вашим?)))
19:44 8 февраля
Czechplayer
SSNA7 ___ только к нашим. Имел в виду много пойманных на допинге, в том числе и в биатлоне. У чехов ни одного допингового случая ни в одном виде спорта.
19:07 8 февраля
SSNA7
Czechplayer________Искание причин в себе относится и к чехам тоже, или только к нашим спортсменам?
18:48 8 февраля
Czechplayer
Поведение чехов абсолютно обосновано. Там не только ЧМ в Тюмени: еще и бронза женской эстафеты ОИ-2014. Неудивительно, что они чувствуют себя обманутыми. Надо искать причины в себе, а не в политических заговорах. Кстати, Чехия вряд ли будет претендовать на ЧМ-2021 в случае перевыборов.
18:43 8 февраля
zvovs
Как мир будет существовать если Тюмень пропадёт?
18:37 8 февраля
Slim Taller
Вообще непонятно,как эта семья существовала до сих пор без Тюмени.
18:30 8 февраля