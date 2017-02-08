Дмитрий Губерниев: "Если у Тюмени отнимут ЧМ-2021, биатлонная семья накажет саму себя"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что лишение Тюмени права на чемпионат мира-2021 пойдет во вред биатлону. Сегодня IBU провел внеочередной конгресс, на котором, в частности, обсуждал вопрос переноса турнира в другой город. В IBU отметили, что окончательного решения еще не было принято. Причиной возможного переноса чемпионата мира является отчет Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Ранее из-за него был перенесен этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени и молодежный и юношеский чемпионат мира в Острове.

- Тучи сгущаются. Давайте дождемся официальной информации, - цитирует rt.com Губерниева. - Поведение чехов, проигравших Тюмени в борьбе за право принять чемпионат мира, и их поддержка оставляют нам немного шансов. Если соревнования отнимут, то биатлонная семья накажет саму себя. Биатлон – это не только Германия и другие богатые страны, но и многие другие. Настрой отнять чемпионат мира чувствуется, но пока еще ничего не решено.