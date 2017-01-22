Дмитрий Губерниев: "Домрачева не против России"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем профиле в Instagram высказался в поддержку Дарьи Домрачевой. Он подчеркнул, что белорусская биатлонистка никогда не выступала против российских спортсменов.

"Друзья! Дарья Домрачева не против России. Даша против допинга, кем бы он ни применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню. Даша, нормальные болельщики рядом с тобой! Я тоже рядом. Две сестры – Белоруссия и Россия. Навсегда!" – написал Губерниев.