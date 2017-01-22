20:49 22 января | БИАТЛОН

Дмитрий Губерниев: "Домрачева не против России"

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем профиле в Instagram высказался в поддержку Дарьи Домрачевой. Он подчеркнул, что белорусская биатлонистка никогда не выступала против российских спортсменов.

"Друзья! Дарья Домрачева не против России. Даша против допинга, кем бы он ни применялся. Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню. Даша, нормальные болельщики рядом с тобой! Я тоже рядом. Две сестры – Белоруссия и Россия. Навсегда!" – написал Губерниев.

 

Друзья!!!Дарья Домрачева не против России!!!Даша против допинга,кем бы он не применялся!!Не надо искажать смысл сказанного Домрачевой и писать всякую фигню!!Даша,нормальные болельщики рядом с тобой!!!Я тоже рядом!!!Две сестры -Беларусь и Россия!!!Навсегда!!👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹💝💝💝💝🌺👍❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️❤️️👠👠👠👠👠👠👠

Фото опубликовано Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) Янв 22 2017 в 7:50 PST

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КОММЕНТАРИИ (8)
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pustot+

ffk2007, фуххх....Гендос счас выдыхнул

12:23

Catch

Всё правильно сказал. Читать надо уметь. Даша всё хорошо сказала.

01:52

ffk2007

Действительно.Губерниев и Гусев,"2 супер комментатора",слушать противно.

01:37

rusfed 2.0

Она сама сразу так и сказала )

22:15 22 января

dv2205

пусть сама скажет

21:39 22 января

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

губошлепов, ты бы с себя начал - и ушел с журналистики. а то надоело постоянно слушать всякую "фигню" в твоем исполнении.

21:26 22 января

gautama

Вот пусть она сама об этом и напишет!

21:17 22 января

svs

Пусть начнет с своего мужа.

21:13 22 января

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