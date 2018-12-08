Дмитрий Губерниев: "Через несколько гонок наши биатлонистки будут бороться за медали"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" подвел итоги женского спринта на этапе Кубка мира в Поклюке.

Победительницей стала финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, лучшей из россиянок оказалась Евгения Павлова – она заняла восьмое место, отстав от лидера на 53,6 секунды.

Ирина Старых стала двенадцатой, Маргарита Васильева – тринадцатой, Валерия Васнецова – двадцать первой, Екатерина Юрлова-Перхт – сорок восьмой, Ульяна Кайшева – семидесятой.

– Вы представляете, какого это ждать и осознавать, что ты можешь быть рядом с лучшими в мире, но тебе не дают шанса. Когда тебя даже не рассматривают в качестве претендента ни в первую, ни во вторую сборную, – отметил Губерниев. – Павлова выиграла этап на Кубке IBU в Увате, я спрашивал, почему ее не было на последнем этапе в Тюмени. Даже если нет документов на оружие или паспортов... Что это такое? Команда – это не закрытый клуб. Что бы ни говорили предыдущие тренеры, которых я уважаю. Это же живая вода, родник – у одних не получилось, должны быть другие.

Васнецова прошла две гонки прошла с нулем – еще ни разу не промазала! Вот она работа Коновалова (Сергея Коновалова – тренера резервной женской сборной. – Прим. "СЭ")! Он всегда говорил, что нужно сохранять тренеров. Ему предлагали за рубеж поехать, а он с резервом работает. А Павлова даже представить не могла, что может поехать на Кубок мира в основе сборной. Маргарите Висильевой стрелковой стабильности пока не хватает. Старых показывает свою силу. А Кайшева, которая решением тренерского совета попала в сборную, не выиграв отбор, сейчас слабое звено в команде. А мы помним, что у нас есть Миронова, Морозова. Нужно дождаться следующего старта. Если будет у кого-то получаться в Кубке IBU, то почему бы не взять их в основу. Это живая вода. Если футболиста отправляют в дубль, а он там забивает, то его нужно привлекать в основу. В биатлоне такого не было давно. Ведь это наша общая сборная – каждый должен иметь шанс.

– Результаты наших девушек могут в ближайшее время могут улучшиться?

– Местонахождение в десятке и двадцатке сразу нескольких спортсменок подразумевает, что через несколько гонок мы будем бороться за медали. (Игорь Новиков)