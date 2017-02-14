Дмитрий Губерниев: "Чехи уступили Тюмени, а проигрывать надо достойно"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что слова главного тренера сборной Чехии Ондржея Рыбаржа о нем связаны с тем, что при выборе хозяина чемпионата мира-2021 Нове-Место уступило Тюмени. Ранее наставник чешской команды обвинил россиянина в том, что он "распространяет пропаганду" против его страны, из-за чего в адрес спортсменов приходят угрозы и оскорбления.

- На мой взгляд, он ищет врагов там, где их нет, - приводит RT слова Губерниева. - Чехи уступили Тюмени право провести чемпионат мира 2021 года. Проигрывать надо уметь достойно. Россия честно выиграла право провести мировое первенство на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Молдавии. На этом собрании я выступал вместе с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым, и российская заявка имела огромный успех. Уже тогда отдельные атлеты чешской сборной, например Ондржей Моравец, говорили, что в Нове-Место прошел бы чистый чемпионат мира. А в Тюмени разве будет грязное мировое первенство? Мы предоставили самые комфортабельные условия, включая бесплатные перелеты, питание и проживание, а далеко не все могут себе это позволить. Чехи проиграли, и надо воспринимать это спокойно. Но они ведут себя иначе. Сейчас проходят демонстрации с флагами Нове-Место. Хотел бы я посмотреть на организаторов чемпионата мира, если бы мы ходили здесь с флагами Тюмени!

- Чем можно объяснить поведение чешского тренера?

- Высказывания по поводу моей работы - это смешно. Я неоднократно в своих репортажах рассказывал о тренерских методиках Рыбаржа, про Габриэлу Коукалову, которая помогала мужу бороться с онкологией, про ее благотворительную деятельность. Когда тренер позволяет себе высказываться в отношении меня, это выглядит как минимум странно. Не хочу пускаться в жесткие рассуждения по этому поводу, но не надо будить лихо, пока оно тихо. Мы, россияне, всегда относились к чехам с уважением - как к людям, которые замечательно проводят свои этапы Кубка мира. Нове-Место - замечательный биатлонный уголок. Наши бригады неоднократно делали оттуда большие и красочные репортажи, привлекая внимание к этому городу, где гостиниц нет нормальных! Условия для проведения соревнований там есть, но условия для проживания - нулевые. Давайте будем называть вещи своими именами. Чехам для начала стоит вложиться в инфраструктуру, а уже потом что-то требовать от других. Тюмень в сравнении с Нове-Место - роскошная столица XXI века.