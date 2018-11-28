Дмитрий Губерниев: "Будет странно, если новое поколение биатлонистов начнет мне "тыкать"

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев в интервью "СЭ" отметил, что хочет лучше узнать новый состав сборной России.

– В нашей сборной сейчас много новых людей. В лицо уже всех знаете?

– Конечно. Все те, кто попали в основу, для меня не новички. Разумеется, хочется узнать их еще лучше, но проблем с этим не будет. Понятно, что всякий раз дергать их я не буду, есть тренеры, которые все могут рассказать, но, когда будет нужно, мы с удовольствием пообщаемся со всеми лично.

– Со старой гвардией – Шипулиным, Дмитрием Малышко – вы знакомы 100 лет. Как строится общение с молодыми? Они к вам обращаются на "вы" или на "ты"?

– Будет странно, если новое поколение станет мне "тыкать". Я им в папы всем гожусь. Единственная, с кем мы с самого начала на "ты", это Кристинка Резцова. Но это сразу было негласно обозначено, потому что и Кристина, и Даша Виролайнен, и Анфиса Резцова знают, как я трепетно отношусь к их семье. А так, можете представить, если Лера Васнецова (ей 21 год. – Прим. "СЭ") начнет мне тыкать.

– А если начнет?

– Я, как простой Дима со Сходни, совершенно не буду париться по таким вещам. Другое дело, что наши спортсмены – люди воспитанные. Неправильно вот так сразу панибратствовать. Когда я на одном из первых для себя чемпионатов мира познакомился с Сережей Чепиковым, даже подумать не мог, чтобы "тыкнуть" ему. На "ты" мы перешли много лет спустя.

Но для меня не будет проблемой, если услышу "ты" в свой адрес на биатлоне. Все мы спортсмены и говорим на одном языке. (Владимир Иванов)

Дмитрий Губерниев: "Глушакову – мужества. Мне тоже скандировали: "Губерниев – г..н"