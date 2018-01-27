Дмитрий Губерниев: "Браво, Логинов!!! Гараничев - третий!!! Отлично!!!"

Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате Европы. Третье место в гонке занял еще один представитель России Евгений Гараничев.

"Браво, Логинов!!! Молодец!!! Саша!! Победа в пасьюте, он четырехкратный чемпион континента!!!!Гараничев - третий!!! Отлично!!!" - написал Губерниев в Инстаграме.