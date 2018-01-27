Дмитрий Губерниев: "Браво, Логинов!!! Гараничев - третий!!! Отлично!!!"

Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате Европы. Третье место в гонке занял еще один представитель России Евгений Гараничев.
"Браво, Логинов!!! Молодец!!! Саша!! Победа в пасьюте, он четырехкратный чемпион континента!!!!Гараничев - третий!!! Отлично!!!" - написал Губерниев в Инстаграме.
Браво , Логинов !!! Молодец!!! Саша!! Победа в пасьюте, он 4-х кратный чемпион континента!!!!Гараничев - третий!!! Отлично!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #чемпионатевропы #победа #логинов #гараничев
alex160554
"Браво, Логинов!!! Молодец!!! Саша!! Победа в пасьюте, он четырехкратный чемпион континента!!!!Гараничев - третий!!! Отлично!!!" - написал Губерниев в Инстаграме". Жаль, но он так и не научился объективно оценивать результаты наших спортсменов. У кого они выиграли? (хоть бы посмотрел).
17:48
Платошкин Андрей
Зачем каждую фразу Губерниева печатать в новостной ленте??? Итак его уже многие не любят, так еще развивать это чувство у других.
17:37