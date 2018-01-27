16:34 | Биатлон

Дмитрий Губерниев: "Браво, Логинов!!! Гараничев - третий!!! Отлично!!!"

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Комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу Александра Логинова в гонке преследования на чемпионате Европы. Третье место в гонке занял еще один представитель России Евгений Гараничев

"Браво, Логинов!!! Молодец!!! Саша!! Победа в пасьюте, он четырехкратный чемпион континента!!!!Гараничев - третий!!! Отлично!!!" - написал Губерниев в Инстаграме.

 

Браво , Логинов !!! Молодец!!! Саша!! Победа в пасьюте, он 4-х кратный чемпион континента!!!!Гараничев - третий!!! Отлично!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #чемпионатевропы #победа #логинов #гараничев

Публикация от Дмитрий Губерниев🔝 (@guberniev_dmitry) Янв 27, 2018 at 4:53 PST

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КОММЕНТАРИИ (2)
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alex160554

"Браво, Логинов!!! Молодец!!! Саша!! Победа в пасьюте, он четырехкратный чемпион континента!!!!Гараничев - третий!!! Отлично!!!" - написал Губерниев в Инстаграме". Жаль, но он так и не научился объективно оценивать результаты наших спортсменов. У кого они выиграли? (хоть бы посмотрел).

17:48

Платошкин Андрей

Зачем каждую фразу Губерниева печатать в новостной ленте??? Итак его уже многие не любят, так еще развивать это чувство у других.

17:37