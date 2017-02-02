04:26 | БИАТЛОН

Дмитрий Губерниев: "Без золота российские биатлонисты с чемпионата мира не уедут"

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что поддерживает решение российского биатлонного руководства вызвать в сборную России для участия в чемпионате мира Александра Логинова и Ирину Старых, а также отметил, что удручен нападками на Логинова со стороны Мартена Фуркада.

– Как Фуркад отреагирует, если Логинов его опередит?

– А если я Фуркада опережу? Это тоже будет суперсенсация. Или если Кокорин станет биатлонистом и обгонит француза. Это все разговоры в пользу бедных. Чемпионат мира покажет, как что будет.

– Не расшатают ли атмосферу в нашей сборной все эти нападки?

– Все живые люди. На нас на всех это влияет, так или иначе. Мы же находимся в социуме. Слабые, наверное, будут от этого слабее, а сильные станут сильнее. Поражение закаляет значительно больше, чем победа. Точно так же, как различные психологические трудности. Они укрепляют сильную команду, которой сборная России, безусловно, является. Поэтому я безгранично верю в наших парней и девчонок и рассчитываю на то, что на чемпионате мира все будет хорошо.

– Какие у вас медальные ожидания от чемпионата мира?

– Что-то мы завоюем, а вот что именно, я не знаю. Но без золота не уедем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Губерниева

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mch666

Губерниев, зуб даешь? )))

09:43

ivaradm

Не уедут, есть надежда на эстафеты :)

04:49

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