Дмитрий Губерниев: "Без золота российские биатлонисты с чемпионата мира не уедут"

– Как Фуркад отреагирует, если Логинов его опередит?

– А если я Фуркада опережу? Это тоже будет суперсенсация. Или если Кокорин станет биатлонистом и обгонит француза. Это все разговоры в пользу бедных. Чемпионат мира покажет, как что будет.

– Не расшатают ли атмосферу в нашей сборной все эти нападки?

– Все живые люди. На нас на всех это влияет, так или иначе. Мы же находимся в социуме. Слабые, наверное, будут от этого слабее, а сильные станут сильнее. Поражение закаляет значительно больше, чем победа. Точно так же, как различные психологические трудности. Они укрепляют сильную команду, которой сборная России, безусловно, является. Поэтому я безгранично верю в наших парней и девчонок и рассчитываю на то, что на чемпионате мира все будет хорошо.

– Какие у вас медальные ожидания от чемпионата мира?

– Что-то мы завоюем, а вот что именно, я не знаю. Но без золота не уедем. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Полностью интервью Губерниева