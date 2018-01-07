Директор соревнований IBU: "В один момент судьи были близки к тому, чтобы остановить мужскую эстафету"

Директор соревнований IBU Борут Нунар после мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе отметил, что в один момент судьи были близки к тому, чтобы остановить гонку. Он также добавил, что они все равно старались как можно дольше откладывать это решение.

– Когда на трассе сильный ветер или туман, как сегодня, всегда тяжело понять, какое правильное решение, а какое – нет. Поэтому у нас есть 5 судей. И по ходу гонки мы пытались понять, какие условия на трассе, – сказал в интервью IBU Нунар. – В один момент мы были близки к тому, чтобы остановить гонку, но в то же время спортсмены хорошо отстреляли на рубеже.

Я знаю, что это тяжело. В конце концов условия немного улучшились, что позволило многим спортсменам и командам хорошо отстрелять. Мы откладывали решение об отмене гонки настолько, насколько это было возможно. Если бы прошло немного больше времени, когда никто не мог стрелять, мы бы остановили гонку.